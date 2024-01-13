موعد ورابط حجز تذاكر مطل البجيري عبر موقع موسم الدرعية 2024

يعد مطل البجيري من آهم وجهات الترفيه في المملكة العربية السعودية، حيث يمكنك الاستمتاع بالفعاليات النابضة بالحياة والأنشطة وتجربة مختلف المطاعم العالمية المشهورة، كما ويضم مطل البجيري عدد من الفعاليات الثقافية وورش العمل الفنية والحرفية، وعدد من المطاعم والمنشآت المبنية بشكل جمالي وفنّي، وفي السطور التالية سنتعرف متابعي موقع نجوم مصرية، على موعد الدخول وخطوات حجز التذاكر بشكل إلكتروني.

موعد دخول مطل البجيري 2024

انطلقت فعاليات مطل البجيري يوم الجمعة الموافق 12 ديسمبر 2023، كما وتستمر الفعاليات حتى يوم الجمعة الموافق 8 مارس 2024، ويستقبل مطل البجيري الزوار من يوم الأحد حتى يوم الأربعاء من الساعة 10.00 صباحًا إلى الساعة 12.00 منتصف الليل، فيما ويستقبل مطل البجيري الزوار في إجازة نهاية الأسبوع يوم الخميس والجمعة من الساعة 10.00 صباحًا إلى الساعة 01.00 بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية.

رابط حجز تذاكر مطل البجيري

يتم حجز التذاكر بشكل إلكتروني عبر موقع موسم الدرعية، عبر إتباع الخطوات التالية.

• الخطوة الأولى قم بالدخول إلى موقع موسم الدرعية.

• الخطوة الثانية قم بالضغط على أيقونة فعاليات “مطل البجيري “.

• الخطوة الثالثة قم بالضغط على أيقونة “أحجز الآن “.

• الخطوة الرابعة سيتم تحويلك إلى موقع مطل البجيري، قم بقراءة الشروط والأحكام ثم قم بالضغط على أيقونة “أحجز الآن “.

• الخطوة الخامسة قم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم قم بتسجيل الدخول.

• الخطوة السادسة قم بتحديد عدد التذاكر المطلوبة ويوم الزيارة، ثم قم بالضغط على أيقونة “أشتر الآن “.

• الخطوة السابعة قم بالضغط على أيقونة ” المتابعة لاتمام الحجز”، ثم قم بطباعة التذاكر على الجوال.