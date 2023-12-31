موعد ورابط حجز تذاكر مخيم تكارا للأطفال بمدينة أبها 2024

تستضيف مدينة أبها السعودية فعاليات مخيم تكارا للأطفال في الفترة القادمة، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد انطلاق المخيم وأسعار التذاكر ورابط الحجز.

مخيم تكارا للأطفال

تنطلق فعاليات المخيم يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024 ويستمر حتى الخميس 29 فبراير 2024 بمنطقة الواجهة البحرية بالحريضة بمدينة أبها.

وتبدأ فعاليات مخيم تكارا من الساعة 4:00 مساءً بتوقيت السعودية وحتى والساعة 11:00مساءً.

وتبدأ أسعار التذاكر من 25 ريال سعودي وحتى 190 ريال كما هو موضح بالصور. وتشمل الفعاليات تجارب تعليمية ومجموعة كبيرة من الألعاب.

رابط حجز التذاكر

يتم حجز تذاكر مخيم تكارا للأطفال في أبها عن طريق منصة تكت مكس.

وللحجز توجه للرابط السابق وانقر على احجز الآن.

وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول في الموقع بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور

وفي الخطوة التالية قم باختيار التذاكر التي تريدها.

وأخيراً قم بتفعيل حجز التذاكر من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.