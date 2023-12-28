موعد ورابط حجز تذاكر متحف السيارات الكلاسيكية بمدينة بريدة وأسعار الباقات

كل عشاق السيارات الكلاسيكية القديمة على موعد مع تجربة مميزة في متحف بريدة، والذي يضم مجموعة كبيرة من السيارات القديمة والتاريخية، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد دخول المتحف ورابط حجز التذاكر.

متحف السيارات الكلاسيكية بمدينة بريدة

يتم استقبال الزوار يومياً في متحف بريدة بمنطقة مقر الإمارة من 9:00 صباحاً بتوقيت السعودية وحتى 10:00 مساءً.

والمتحف متاح للرجال والنساء لمن هم فوق 18 سنة، وتبدأ أسعار التذاكر من 150 ريال لمجموعة تصل إلى 9 أشحاص، و200 ريال لـ 10 أشخاص، وتشمل التذكرة جولة في المتحف فقط.

رابط حجز التذاكر

يتم حجز تذاكر متحف السيارات الكلاسيكية من خلال منصة هلا يالا.

وللحجز توجه للرابط السابق واضغط على احجز أونلاين.

وبعد ذلك حدد الوقت والتاريخ وعدد التذاكر التي تريدها.

وأخيراً توجه للدفع من أجل تفعيل حجز تذاكر متحف السيارات القديمة ببريدة.