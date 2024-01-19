موعد ورابط حجز تذاكر مباراة نادي الهلال والنصر في كأس موسم الرياض 2024

تتجه أنظار مشجعي نادي الهلال والنصر السعودي صوب دوري كأس موسم الرياض 2024، حيث تجمع المباراة بين فريقين من أكبر الفرق في المملكة العربية السعودية، حاملي العديد من البطولات والتتويجات، في ثالث مباراة في كأس موسم الرياض 2024، وفي السطور التالية سنتعرف متابعي موقع نجوم مصرية، على خطوات حجز التذاكر بشكل إلكتروني.

موعد مباراة الهلال والنصر

تقام المباراة التي ستجمع كل من نادي الهلال السعودي ونادي النصر في الرياض على ملعب آرينا، يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما وتبدأ أسعار التذاكر من 375 ريال سعودي.

كريستيانو ضد ميتروفيتش 🔥

الهلال ضد النصر في كأس موسم الرياض 😍 Cristiano vs Mitrović 🔥

Al Hilal vs Al Nassr in the Riyadh Season Cup 😍 المملكة أرينا 📍

8 فبراير 🗓️ Kingdom Arena 📍

Feb 8 🗓️ احجز تذكرتك الآن 🎟️

Book your ticket now 🎟️https://t.co/5lnjfNq0Ax#BigTime… pic.twitter.com/38kqLpjuKA — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 19, 2024

رابط حجز تذاكر مباراة الهلال والنصر

يتم حجز تذاكر المباراة بشكل إلكتروني عبر موقع وي بوك، عبر إتباع الخطوات التالية.

• الخطوة الأولى قم بالدخول إلى موقع وي بوك.

• الخطوة الثانية قم بالضغط على أيقونة “الفعاليات “.

• الخطوة الثالثة قم بالضغط على أيقونة مباراة “نادي الهلال والنصر”.

• الخطوة الرابعة قم بالضغط على أيقونة “أحجز التذاكر “.

• الخطوة الخامسة قم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم قم بتسجيل الدخول.

• الخطوة السادسة قم بتحديد عدد التذاكر وفئة التذاكر على خريطة الملعب.

• الخطوة السابعة قم بتسديد ثمن التذاكر بوسائل الدفع المتاحة على الموقع.