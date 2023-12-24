موعد ورابط حجز تذاكر مباراة شباب الأهلي والشارقة في كأس السوبر الإماراتي 2023

يستعد فريق شباب الأهلي الإماراتي لمواجهة نظيره فريق الشارقة في كأس السوبر، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد المباراة وطريقة حجز التذاكر.

موعد مباراة كأس السوبر الإماراتي

تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 29 ديسمبر 2023 على ملعب آل مكتوم بمدينة دبي.

وتفتح الأبواب أمام الجمهور في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، بينما تبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة 7:45 مساءً.

رابط حجز التذاكر

يتم حجز تذاكر مباراة شباب الأهلي والشارقة من خلال موقع بلاتينيوم ليست المتخصص في بيع تذاكر كل فعاليات دبي وأبو ظبي.

وللحجز توجه للرابط السابق وانقر على اختيار التذاكر.

وفي الخطوة التالية اضغط على اختيار المقاعد بجوار الفئة المناسبة لك.

بعد ذلك سوف تظهر لك خريطة الملعب وكل ما عليك هو اختيار التذكرة.

وسوف تظهر لك كلمة الدفع، قم بالنقر عليها وتوجه للخطوة الأخيرة وهي تفعيل حجز التذاكر من خلال وسيلة الدفع الخاصة بك.