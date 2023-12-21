موعد ورابط حجز تذاكر مباراة برشلونة وأوساسونا في نصف نهائي كأس السوبر الأسباني بالرياض 2024

يواجه فريق برشلونة الإسباني نظيره نادي أوساسونا في نصف نهائي كأس السوبر الأسباني على أرض المملكة العربية السعودية، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد المباراة ورابط حجز التذاكر.

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا

تقام المباراة يوم 11 يناير 2024 على أرض ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود بمدينة الرياض.

وتنطلق صافرة بداية نصف نهائي كأس السوبر بين الفريقين في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

رابط حجز التذاكر

يتم حجز تذاكر مباراة برشلونة وأوساسونا من خلال منصة webook السعودية.

وللحجز توجه للرابط السابق وانقر على احجز التذاكر.

وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول في الموقع بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

وفي الخطوة التالية قم باختيار تذكرة من خريطة الموقع واضغط على اختر، وانقر على الذهاب للدفع.

وأخيراً وافق على الشروط والأحكام وقم بتأكيد الحجز من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.