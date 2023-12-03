موعد ورابط حجز تذاكر مباراة النصر والرياض في الجولة 16 من دوري روشن 2023

يستضيف ملعب الأول بارك أحداث مباراة النصر والرياض ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من دوري روشن للمحترفين 2023، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد المباراة ورابط حجز التذاكر.

موعد مباراة النصر ضد الرياض

تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023 على ملعب الأول بارك بجامعة الملك سعود بمدينة الرياض.

وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويحتل فريق النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، بينما يأتي نادي الرياض في المركز الثالث عشر برصيد 16 نقطة.

رابط حجز تذاكر المباراة

يمكنك عزيزي المشجع حجز تذاكر مباراة النصر والرياض من خلال موقع الأول بارك.

وبعد الدخول إلى الموقع قم بالضغط على اشتر التذاكر.

وفي الخطوة التالية قم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك في المكان المخصص من أجل استلام كود التحقق في رسالة نصية.

وبعد ذلك قم بتحديد عدد التذاكر وأماكن المقاعد في المدرجات.

وأخيراً قم بتأكيد الحجز من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.

والجدير بالذكر أن أسعار تذاكر مباراة النصر ضد الرياض تبدأ من 35 ريال سعودي.