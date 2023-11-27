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موعد ورابط حجز تذاكر مباراة الفيحاء وأهال في دوري أبطال آسيا 2023

محمد مختار

يواجه فريق الفيحاء السعودي نظيره نادي أهال في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد المباراة ورابط حجز التذاكر.

 

موعد مباراة الفيحاء وأهال

يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض أحداث المباراة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر الجاري.

وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويحتل فريق الفيحاء المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط عقب مرور 4 جولات؛ بينما يأتي فريق أهال في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

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رابط حجز تذاكر المباراة

أعلن نادي الفيحاء عن طريقة حجز تذاكر المباراة عبر موقعه الرسمي.

وللحجز توجه إلى الرابط السابق واضغط على احجز تذكرتك.

وفي الخطوة التالية قم بتسجيل الدخول في الموقع بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

وأخيرا قم بتفعيل حجز التذاكر من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.


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عن الكاتب:
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محمد مختار

كاتب مقالات، حاصل على دبلوم سياحة وفنادق في الدراسات الفندقية، أهتم بالكتابة في مجالات الرياضة والفن والتقنية، عملت في عدة مواقع إلكترونية من قبل، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.


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