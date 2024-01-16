موعد ورابط حجز تذاكر مباراة الشباب ضد نادي روما في احتفالية اليوبيل الماسي

يستعد نادي الشباب السعودي للاحتفال باليوبيل الماسي للفريق في الذكرى 75 لتأسيسه، ويشمل الاحتفال مباراة ودية سوف تجمع الشباب مع نادي روما الإيطالي، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد الاحتفال وطريقة حجز التذاكر.

اليوبيل الماسي لنادي الشباب السعودي

يقام الاحتفال يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض.

ويتم فتح الأبواب أمام الجمهور في تمام الساعة 3:45 مساءً بتوقيت السعودية، بينما تبدأ مباراة الشباب ضد روما في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت المملكة.

رابط حجز تذاكر مباراة الشباب ضد نادي روما

يتم حجز تذاكر المباراة من خلال منصة webook المسؤولة عن بيع تذاكر موسم الرياض.

وللحجز توجه للرابط السابق وانقر على احجز التذاكر.

وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول في الموقع بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

وفي الخطوة التالية قم باختيار التذاكر واضغط على التالي.

وهنا سوف تتوجه للدفع من أجل تأكيد حجز التذاكر من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.

يذكر أن أسعار تذاكر احتفال اليوبيل الماسي لنادي الشباب ومباراته ضد روما تبدأ من 20 ريال سعودي وحتى 2400 ريال.