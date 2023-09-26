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موعد ورابط حجز تذاكر مباراة الخليج والعدالة في دور الـ 32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023

محمد مختار

يستعد فريق الخليج السعودي لمواجهة نادي العدالة، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد المباراة ورابط حجز التذاكر.

- صورة 2 - موعد ورابط حجز تذاكر مباراة الخليج والعدالة في دور الـ 32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023

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موعد مباراة الخليج والعدالة

تقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الخليج ضد العدالة، كأس خادم الحرمين، تذاكر الخليج والعدالة - صورة 1 - موعد ورابط حجز تذاكر مباراة الخليج والعدالة في دور الـ 32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023

رابط حجز التذاكر

يمكن حجز تذاكر مباراة الخليج والعدالة من خلال موقع الحجز الرسمي الذي أعلن عنه حساب نادي الخليج في منصة x.

  • وللحجز قم بالذهاب للموقع واضغط على احجز الآن.
  • وفي الخطوة التالية عليك إضافة رقم هاتفك من أجل تلقي كود التحقق في رسالة نصية.
  • وفي الخطوة الأخيرة قم باختيار عدد التذاكر الذي تريده.

وأخيراً قم بتأكيد الحجز باستخدام وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.

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محمد مختار

كاتب مقالات، أهتم بالكتابة في مجالات الرياضة والفن والتقنية، عملت في عدة مواقع إلكترونية من قبل، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

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