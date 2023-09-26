موعد ورابط حجز تذاكر مباراة الخليج والعدالة في دور الـ 32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023

يستعد فريق الخليج السعودي لمواجهة نادي العدالة، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد المباراة ورابط حجز التذاكر.

موعد مباراة الخليج والعدالة

تقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

رابط حجز التذاكر

يمكن حجز تذاكر مباراة الخليج والعدالة من خلال موقع الحجز الرسمي الذي أعلن عنه حساب نادي الخليج في منصة x.

وللحجز قم بالذهاب للموقع واضغط على احجز الآن.

وفي الخطوة التالية عليك إضافة رقم هاتفك من أجل تلقي كود التحقق في رسالة نصية.

وفي الخطوة الأخيرة قم باختيار عدد التذاكر الذي تريده.

وأخيراً قم بتأكيد الحجز باستخدام وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.