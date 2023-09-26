موعد ورابط حجز تذاكر مباراة أبها ونادي هجر في دور الـ 32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023

يشهد اليوم الأخير من منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مباراة قوية، سوف تجمع بين نادي أبها وفريق هجر بحثاً عن الفوز والصعود للدور القادم، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد المباراة ورابط حجز التذاكر.

موعد مباراة هجر ونادي أبها

تقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بمدينة المحالة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

رابط حجز التذاكر

يمكن حجز تذاكر مباراة أبها ضد فريق هجر من خلال موقع الحجز الرسمي لنادي أبها.

وللحجز قم بالذهاب للموقع واضغط على شراء تذكرة.

وفي الخطوة التالية عليك أن تسجل الدخول في الموقع أو إنشاء حساب جديد.

وبعد التسجيل قم باختيار عدد التذاكر الذي تريده.

وأخيراً قم بتأكيد الحجز من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.