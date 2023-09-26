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موعد ورابط حجز تذاكر مباراة أبها ونادي هجر في دور الـ 32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023

محمد مختار

يشهد اليوم الأخير من منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مباراة قوية، سوف تجمع بين نادي أبها وفريق هجر بحثاً عن الفوز والصعود للدور القادم، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد المباراة ورابط حجز التذاكر.

- صورة 2 - موعد ورابط حجز تذاكر مباراة أبها ونادي هجر في دور الـ 32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023

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موعد مباراة هجر ونادي أبها

تقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر الجاري على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بمدينة المحالة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

أبها ضد هجر، كأس خادم الحرمين، تذاكر مباراة أبها وهجر - صورة 1 - موعد ورابط حجز تذاكر مباراة أبها ونادي هجر في دور الـ 32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023

رابط حجز التذاكر

يمكن حجز تذاكر مباراة أبها ضد فريق هجر من خلال موقع الحجز الرسمي لنادي أبها.

وللحجز قم بالذهاب للموقع واضغط على شراء تذكرة.

وفي الخطوة التالية عليك أن تسجل الدخول في الموقع أو إنشاء حساب جديد.

وبعد التسجيل قم باختيار عدد التذاكر الذي تريده.

وأخيراً قم بتأكيد الحجز من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.

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محمد مختار

كاتب مقالات، أهتم بالكتابة في مجالات الرياضة والفن والتقنية، عملت في عدة مواقع إلكترونية من قبل، أعمل الآن في موقع نجوم مصرية.

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