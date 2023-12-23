موعد ورابط حجز تذاكر ليلة نجمات العرب ضمن فعاليات بوليفارد سيتي 2023

تستضيف منطقة بوليفارد سيتي أحداث حفل ليلة نجمات العرب، في ليلة رأس السنة، ويضم الحفل باقة من أروع نجمات الطرب في الدول العربية مثل، إليسا، وأصالة، وأنغام، ونانسي عجرم، وأسماء المنور، وأحلام، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد الحفل ورابط حجز التذاكر.

ليلة نجمات العرب

ينطلق الحفل يوم 31 ديسمبر 2023 في منطقة بوليفارد سيتي بالرياض، ويبدأ الحفل في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية.

وتبدأ أسعار تذاكر الحفل من 300 ريال سعودي للفئة البرونزية وحتى 750 ريال سعودي للفئة الذهبية.

رابط حجز التذاكر

يتم حجز تذاكر حفل ليلة نجمات العرب من خلال منصة webook السعودية.

وللحجز توجه للرابط السابق وانقر على احجز التذاكر.

وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول في الموقع بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

وفي الخطوة التالية قم باختيار تذكرة من خريطة المسرح واضغط على اختر، وانقر على الذهاب للدفع.

وأخيراً وافق على الشروط والأحكام وقم بتفعيل الحجز من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.