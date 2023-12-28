موعد ورابط حجز تذاكر كأس آسيا قطر 2023 وأبرز المنتخبات المشاركة

تنطلق منافسات بطولة كأس آسيا قطر 2023 يوم 12 يناير المقبل، والتي تجمع منتخبات قارة آسيا المتأهلة للبطولة على أرض الدوحة، في السطور التالية سوف نتعرف على طريقة حجز تذاكر البطولة.

موعد بطولة كأس آسيا قطر 2023

تنطلق المنافسات يوم الجمعة 12 يناير المقبل وتستمر حتى يوم السبت 10 فبراير 2024.

ويتبقى نحو 15 يوماً فقط على انطلاق البطولة الأقوى والأهم في قارة آسيا، والتي تضم 24 منتخباً من أقوى منتخبات القارة وأبرزهم: السعودية والإمارات وقطر والصين وأستراليا وإيران ولبنان والهند وفلسطين واليابان.

رابط حجز تذاكر كأس آسيا 2023

يتم حجز تذاكر بطولة كأس آسيا قطر 2023 من خلال الموقع الرسمي للبطولة.

وللحجز توجه للرابط السابق وانقر على اشتر الآن.

وبعد ذلك سوف تظهر لك كل المباريات المتاحة، وكل ما عليك هو النقر على السهم بجوار المباراة التي تريدها.

وبعد ذلك سوف تحتاج إلى تسجيل الدخول في الموقع من أجل مواصلة الحجز.

وأخيراً قم بتفعيل حجز التذاكر من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.