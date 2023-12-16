موعد ورابط حجز تذاكر فعالية “ليالي شتوية” بمدينة الرياض 2023

تستضيف جامعة الأمير سلطان بمدينة الرياض فعالية ليالي شتوية، والتي تضم مجموعة كبيرة من الفعاليات المميزة، وتجعل الزائر ينغمس في الأجواء الشتوية الجميلة، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد الفعالية ورابط حجز التذاكر.

موعد فعالية ليالي شتوية بالرياض

تنطلق الفعالية يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 وتستمر حتى السبت 30 ديسمبر، في جامعة الأمير سلطان بالرياض.

ويتم استقبال الزوار من الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية وحتى الساعة الواحدة صباحاً.

وبحسب ما تم توضيحه في موقع تكت مكس فإن سعر تذكرة دخول فعالية ليالي شتوية هو 75 ريال سعودي.

حجز تذاكر ليالي شتوية

تم طرح تذاكر الفعالية عبر منصة تكت مكس المتخصصة في بيع تذاكر فعاليات الرياض.

وللحجز توجه للرابط السابق وانقر على احجز الآن.

وفي الخطوة التالية قم بتسجيل الدخول في الموقع بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

وبعد ذلك قم بتحديد عدد التذاكر التي تريدها.

وأخيراً قم بتأكيد الحجز من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.