موعد ورابط حجز تذاكر فعاليات ليالي الدرعية 2024

يعد موسم الدرعية من أهم الفعاليات الترفيهية في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن للزائر التجول في الهواء الطلق محاطًا بأشجار ونخيل الدرعية، وتضم فعاليات ليالي الدرعية عدد من العروض المميزة، وفي السطور التالية سنتعرف متابعي موقع نجوم مصرية، على موعد الدخول وخطوات حجز التذاكر عبر موقع موسم الدرعية.

موعد دخول فعاليات “ليالي الدرعية”

انطلقت فعاليات ليالي الدرعية يوم الخميس الموافق 11 يناير 2024، فيما وتستمر الفعاليات حتى يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، كما ويتم استقبال الزوار طوال أيام الأسبوع من الساعة 05.00 مساء إلى الساعة 02.00 بعد منتصف الليل، فيما ويتم استقبال الزوار في إجازة نهاية الأسبوع يوم الخميس والجمعة من الساعة 05.00 مساء إلى الساعة 03.00 بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما وتبدأ أسعار تذاكر الدخول من 150 ريال سعودي.

ياهلا فيكم

بأضواء ليالي #موسم_الدرعية وما يكمل الزين الا بحضوركم ✨

على #أرض_ترويك بلياليهاhttps://t.co/ogu4tT4yTE pic.twitter.com/9U8VVoHjyO — DiriyahSeason | موسم الدرعية (@DiriyahSeason) January 19, 2024

رابط حجز فعاليات “ليالي الدرعية”

يتم حجز تذاكر الدخول بشكل إلكتروني، عبر إتباع الخطوات التالية.

1- قم بالدخول إلى موقع موسم الدرعية.

2- من قائمة الفعاليات قم بالضغط على أيقونة فعالية “ليالي الدرعية “.

3- قم بقراءة الشروط والأحكام الخاصة بالفعاليات، ثم قم بالضغط على أيقونة “أحجز تذكرة”.

4- قم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم قم بتسجيل الدخول.

5- قم بتحديد يوم الزيارة وعدد التذاكر المطلوبة، ثم قم بالضغط على أيقونة “أشتر الآن “.

6- قم بتسديد ثمن التذاكر بوسائل الدفع المتاحة على الموقع، وطباعة التذاكر على الجوال للدخول بها للفعاليات.