موعد ورابط حجز تذاكر فعاليات “فزز هوا” في بوليفارد سيتي 2024 عبر منصة webook

لكل عشاق القفز وتحدي الجاذبية، تم تصميم فعاليات فزز هوا خصيصاً لكم، وهي فعاليات تناسب كل أفراد الأسرة، حيث تمنح الجميع فرصة ممارسة القفز والتسلق وتحسين اللياقة البدنية، مع الكثير من الألعاب المتنوعة للأطفال في مساحة خاصة بهم؛ في القادم من سطور سوف نلقي الضوء على موعد الفعاليات وكيفية حجز التذاكر.

فعاليات فزز هوا

يتم استقبال الزوار يومياً في فزز هزا من الساعة 5:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية وحتى الواحدة صباحاً، وذلك في منطقة بوليفارد سيتي.

وتم تحديد سعر 65 ريال سعودي لتذكرة الدخول والاستمتاع بالكثير من الألعاب وسط أجواء حماسية.

كيفية حجز التذاكر

يتم حجز تذاكر فزز هوا عبر منصة webook التي تهتم بحجز تذاكر فعاليات موسم الرياض.

وبعد الذهاب للموقع اضغط على احجز التذاكر.

وفي الخطوة التالية سجل الدخول في منصة وي بوك.

وبعد ذلك عليك اختيار عدد التذاكر التي تريدها والنقر على الذهاب إلى الدفع.

وبعد الموافقة على الشروط والأحكام سوف تتمكن من حجز تذاكر فزز هوا بكل سهولة.