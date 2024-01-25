موعد ورابط حجز تذاكر فعاليات “شتوية تخيل ” عبر منصة Ticket Mx

تحت سماء المدينه المنورة ومع إنارة النجوم الساحره، انطلقت فعاليات “شتوية تخيل ” حيث يلتقي محبي الفن والمتعه والمغامرات والاستجمام تحت سماء واحده في قلب جبال المدينه المنوره، وفي السطور التالية سنتعرف متابعي موقع نجوم مصرية، على موعد الدخول وخطوات حجز التذاكر بشكل إلكتروني.

موعد دخول فعاليات “شتوية تخيل”

انطلقت فعاليات شتوية تخيل في المدينه المنوره، يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، كما وسوف تستمر الفعاليات حتى يوم الأحد الموافق 10 مارس 2024، وتستقبل المنطقة الزوار يوميا من الساعة 04.00 مساء إلى الساعة 12.00 منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما وتبدأ أسعار تذاكر الدخول من 35 ريال سعودي، كما وتضم عدد من الفعاليات المميزة، على النحو التالي.

– كرنفال الألعاب.

– امتطاء الخيول.

– ركوب الدبابات.

– الهايكنق.

– لاونج.

– ألعاب جماعية.

– رسم على الوجوه.

– أسهم الرمايه.

رابط حجز تذاكر فعاليات “شتوية تخيل”

يتم حجز تذاكر الدخول بشكل إلكتروني عبر موقع تكت مكس، عبر إتباع الخطوات التالية.

• الخطوة الأولى قم بالدخول إلى موقع تكت مكس.

• الخطوة الثانية قم بالضغط على أيقونة فعالية “شتوية تخيل “.

• الخطوة الثالثة قم بقراءة الشروط والأحكام، ثم قم بالضغط على أيقونة “أحجز الآن “.

• الخطوة الرابعة قم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم قم بتسجيل الدخول.

• الخطوة الخامسة قم بتحديد عدد التذاكر المطلوبة ويوم الزيارة، ثم قم بالضغط على أيقونة “أشتر الآن “.

• الخطوة السادسة قم بتسديد ثمن التذاكر بوسائل الدفع المتاحة، وطباعة التذاكر على الجوال للدخول بها للفعاليات.