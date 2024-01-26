موعد ورابط حجز تذاكر فعاليات برية نخيل الدرعية بالرياض 2024

انطلقت فعاليات برية نخيل الدرعية في يوم 23 يناير الماضي، وهي واحدة من الفعاليات المميزة التي تجذب عشاق الألعاب والاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة، في السطور التالية سوف نتعرف على طريقة حجز تذاكر الفعالية والأسعار وكل التفاصيل.

فعالية برية نخيل الدرعية

بدأت فعاليات نخيل الدرعية يوم 23 يناير، وسوف تستمر حتى 10 مارس 2024 بمدينة الدرعية بالرياض.

ويتم استقبال الزوار على النحو التالي:

من الإثنين للأربعاء من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 11:00مساءً.

ويومي الخميس والجمعة من التاسعة صباحاً وحتى 12:00 صباحاً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتبدأ أسعار تذاكر برية نخيل الدرعية من 475 ريال سعودي، ويمكنك عمل اشتراك شهري بقيمة 6000 ريال سعودي.

رابط حجز التذاكر

يتم حجز تذاكر برية نخيل الدرعية من خلال منصة تكت مكس المتخصصة في بيع تذاكر فعاليات السعودية.

وللحجز اذهب للموقع وانقر على احجز الآن.

وفي الخطوة التالية قم بتسجيل الدخول في الموقع بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

وبعد التسجيل سوف يتاح لك اختيار التذاكر التي تريدها وتفعيل الحجز من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.