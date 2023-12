موعد ورابط حجز تذاكر “غابة البوليفارد ” في بوليفارد وورلد 2023-2024

عادت منطقة بوليفارد وورلد بعدد من التجارب والفعاليات المميزة في موسم الرياض 2023-2024، كما وتعد منطقة غابة البوليفارد وجهة مميزة تتيح فرصة الإقتراب من الحيوانات الجميلة والنادرة حيث الإثارة و متعة التفاعل، وفي السطور التالية سنتعرف متابعي موقع نجوم مصرية، على موعد الدخول وخطوات حجز التذاكر بشكل إلكتروني.

انطلقت فعاليات منطقة “غابة البوليفارد ” في بوليفارد وورلد يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023، وتستقبل المنطقة الزوار من الساعة 04.00 مساء إلى الساعة 12.00 منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما وتبدأ سعر تذاكر الدخول من 82.00 ريال سعودي كما وتشمل التذكرة الدخول إلى منطقة بوليفارد وورلد.

زوروا غابة البوليفارد … واستمتعوا بالاقتراب والتفاعل مع الحيوانات الجميلة والنادرة في #بوليفارد_وورلد 🌎🇸🇦

Enjoy watching and interacting with the rarest beautiful animals at the Blvd FOREST |#BlvdWorld …🇸🇦🌎

احجزوا تذاكركم الآن 👇

Book your tickets https://t.co/RvKCT3Bl7w… pic.twitter.com/hNFUhAKtWz

— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 22, 2023