موعد ورابط حجز تذاكر عرض ليلة أبطال WWE في جدة 2023

أعلنت الهئية العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، عن موعد فعاليات ليلة أبطال WWE في جدة، حيث يعد من أضخم العروض لمحبي المصارعة الحرة، والذي سيضم نجومًا كبارًا يجتمعون في ليلة مليئة بالإثارة في جدة سوبردوم، وفي السطور التالية سنتعرف متابعي موقع نجوم مصرية، عن موعد العرض وخطوات حجز تذاكر العرض بشكل إلكتروني.

موعد دخول عرض WWE للمصارعة الحرة للمحترفين

كشفت الهئية العامة للترفيه عن الموعد الذي سيقام فيه هذا الحدث في جدة سوبر دوم، يوم السبت الموافق 27 مايو 2023، في تمام الساعة 04:00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، فيما وتم طرح تذاكر دخول العرض على موقع تكت مكس، على النحو التالي.

خطوات حجز تذاكر عرض ليلة أبطال WWE

يتم حجز تذاكر العرض بشكل إلكتروني، عبر إتباع الخطوات التالية.

1- قم بالدخول الي موقع تكت ميكس (اضغط هنا).

2- قم بالضغط علي فعالية WWE-NIGHT OF” CHAMPIONS”.

3- قم بقراءة الشروط والاحكام، ثم قم بالنقر على ايقونة “أحجز الآن”.

4- قم بتحديد التذاكر المطلوب حجزها، وتسديد ثمن التذاكر بوسائل الدفع المتاحة.