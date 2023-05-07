موعد ورابط حجز تذاكر عرض الأكروبات “أوكاينوس” ضمن فعاليات سيتي ووك 2023

يقدم موسم جدة هذا العام مجموعة رائعة من الفعاليات، ولعل أبرزها عرض الأكروبات أوكاينوس في منطقة سيتي ووك، والذي يعد واحدا من العروض الخيالية، حيث تجتمع قناديل البحر وحورياته والحيتان في استعراض خيالي راقص مع راقصي أوكاينوس، في السطور التالية سوف نتعرف على رابط حجز تذاكر العرض والموعد.

موعد عرض الأكروبات أوكاينوس

يبدأ عرض الأكروبات الخيالي في منطقة سيتي ووك بمدينة جدة يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023، ويستمر حتى يوم السبت الموافق 20 مايو الجاري.

وتفتح الأبواب أمام الحضور بدءا من الساعة 7:00 مساء بتوقيت السعودية، وحتى الساعة العاشرة مساء.

ويرجى العلم أن أي طفل عمره أكبر من عام واحد سوف يحتاج إلى حجز تذكرة خاصة به من أجل حضور العرض.

رابط حجز تذاكر عرض الأكروبات

يمكنكم حجز تذاكر العرض من خلال موقع تكت مكس الخاص بحجز تذاكر فعاليات سيتي ووك 2023.

وبعد الدخول إلى الرابط قم بالنقر على احجز الآن. وفي الخطوة التالية قم بتسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور. وبعد ذلك قم باختيار عدد التذاكر التي تريدها. وأخيرا قم بتفعيل شراء التذاكر من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.

ولا تنسى قراءة الشروط والأحكام وقواعد السلامة الخاصة بعرض الأكروبات قبل أن تقوم بحجز التذاكر.