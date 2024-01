موعد ورابط حجز تذاكر “سوق الأولين” عبر موقع وي بوك 2023-2024

استطاعت منطقة “سوق الأولين” في جذب عدد كبير من الزوار في وقت قصير منذ افتتاحها في شهر ديسمبر الماضي، حيث يمكن للزائرين التجول في السوق الشعبي وتراث ماضي نجد، كما وتضم المنطقة العديد من العروض الحماسية والفعاليات التي تعكس الثقافة المحلية والمحال التي تبيع المنتجات التقليدية القديمة، وفي السطور التالية سنتعرف متابعي موقع نجوم مصرية، على موعد الدخول وخطوات حجز التذاكر بشكل إلكتروني.

انطلقت فعاليات منطقة “سوق الأولين” في الرياض، يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023، فيما وتستقبل المنطقة الزوار يوميا من الساعة 04.00 مساء إلى الساعة 03.00 بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما ويتم دخول المنطقة بشكل مجاني.

