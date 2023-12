موعد ورابط حجز تذاكر حفل عمرو دياب على مسرح أبو بكر سالم 2023

يستعد المطرب الكبير عمرو دياب للقاء جمهور السعودية في الأيام القادمة، وذلك عندما يغني على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد الحفل ورابط حجز التذاكر.

يقام الحفل يوم 28 ديسمبر الجاري على مسرح أبو بكر سالم، وتنطلق أحداث الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

وتبدأ أسعار تذاكر حفل عمرو دياب من 275 ريال سعودي وحتى 2500 ريال سعودي للغرفة الملكية.

رابط حجز التذاكر

يتم حجز تذاكر حفل عمرو دياب بالرياض من خلال منصة webook السعودية.

وأخيراً وافق على الشروط والأحكام وقم بتأكيد الحجز من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.

وبينَّا معاد 🎶

مع صوت الهضبة عمرو دياب .. في ليلة موسيقية لكلّ جماهيره على مسرح أبو بكر سالم 🎤🔥

يوم 28 ديسمبر 🗓️

Amr Diab is performing live in a concert for #RiyadhSeason 🎶🔥

📍Abu Baker Salem stage

🗓️ December 28

احجزوا تذاكركم الآن 🎟️

Book your tickets now… pic.twitter.com/J8DGL3qJ9T

— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) December 22, 2023