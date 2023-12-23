موعد ورابط حجز تذاكر حفل عمرو دياب على مسرح أبو بكر سالم 2023

يستعد المطرب الكبير عمرو دياب للقاء جمهور السعودية في الأيام القادمة، وذلك عندما يغني على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات موسم الرياض، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد الحفل ورابط حجز التذاكر.

موعد حفل عمرو دياب في بوليفارد سيتي

يقام الحفل يوم 28 ديسمبر الجاري على مسرح أبو بكر سالم، وتنطلق أحداث الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

وتبدأ أسعار تذاكر حفل عمرو دياب من 275 ريال سعودي وحتى 2500 ريال سعودي للغرفة الملكية.

رابط حجز التذاكر

يتم حجز تذاكر حفل عمرو دياب بالرياض من خلال منصة webook السعودية.

وللحجز توجه للرابط السابق وانقر على احجز التذاكر.

وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول في الموقع بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

وفي الخطوة التالية قم باختيار تذكرة من خريطة المسرح واضغط على اختر، وانقر على الذهاب للدفع.

وأخيراً وافق على الشروط والأحكام وقم بتأكيد الحجز من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.