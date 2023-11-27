موعد ورابط حجز تذاكر حفل روائع السنباطي على مسرح أبو بكر سالم بالرياض

يستضيف مسرح أبو بكر سالم بمدينة الرياض ليلة غنائية مميزة سوف تجمع أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، وعلى رأسهم شيرين عبد الوهاب وأحمد سعد وريهام عبد الحكيم ومي فاروق وآخرين، حيث يغني الجميع من ألحان الموسيقار الراحل رياض السنباطي، في السطور التالية سوف نتعرف على أسعار التذاكر ورابط الحجز.

موعد حفل روائع السنباطي

ينطلق الحفل مساء يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري، على مسرح أبو بكر سالم بمنطقة بوليفارد سيتي بالرياض.

ويبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والثامنة مساءً بتوقيت مصر.

وتبدأ أسعار تذاكر حفل روائع السنباطي من 100 ريال سعودي وحتى 2500 ريال بحسب الفئة كما هو موضح بالصور.

رابط حجز التذاكر

يمكنكم حجز تذاكر حفل روائع السنباطي من خلال موقع وي بوك.

وبعد الذهاب للرابط السابق قم بالنقر على احجز التذاكر.

وفي الخطوة التالية قم باختيار التذاكر من خريطة الموقع.

وبعد ذلك قم بالموافقة على الشروط والأحكام ومن ثم توجه إلى الدفع.

وأخيراً قم بتفعيل حجز التذاكر من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.