موعد ورابط حجز تذاكر حفل جورج وسوف ونجوى كرم وشيرين في دبي أرينا 2023

يستعد سلطان الطرب جورج وسوف للمشاركة في حفل ليلة رأس السنة مع النجمة نجوى كرم والمطربة شيرين عبدالوهاب في مدينة دبي، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد الحفل ورابط حجز التذاكر.

حفل جورج وسوف ونجوى كرم وشيرين في دبي

ينطلق الحفل مساء يوم الأحد 31 ديسمبر 2023 على مسرح فيستيفال أرينا البادية دبي.

ويتم فتح الأبواب في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، بينما يبدأ الحفل في تمام التاسعة والنصف مساءً.

وتبدأ أسعار تذاكر حفل جورج وسوف وشيرين ونجوى كرم من 184 دولار أمريكي وحتى 1275 دولار.

حجز تذاكر الحفل

يتم حجز تذاكر حفل جورج وسوف ونجوى كرم وشيرين من خلال موقع بلاتينيوم ليست المتخصص في حجز تذاكر فعاليات دبي.

وبعد الذهاب إلى رابط الحجز قم بالنقر على اختيار التذاكر.

وفي الخطوة التالية قم بتحديد الفئة التي تريدها من القائمة أو من على خريطة المسرح، ثم اضغط على اختيار المقاعد.

وبعد ذلك سوف تظهر لك كلمة الدفع مميزة باللون الأخضر قم بالنقر عليها.

وأخيرا قم بتسجيل الدخول من أجل تأكيد حجز التذاكر الخاصة بك.