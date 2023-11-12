موعد ورابط حجز تذاكر حفل إليسا والفنان وائل كفوري على مسرح محمد عبده أرينا

عشاق النجمة اللبنانية إليسا على موعد مع حفل مميز سوف يجمعها مع المطرب وائل كفوري ضمن فعاليات موسم الرياض 2023، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد الحفل ورابط حجز التذاكر.

موعد حفل إليسا في الرياض

أعلن موقع وي بوك المتخصص في حجز تذاكر فعاليات موسم الرياض، أن الحفل سوف ينطلق يوم السبت 18 نوفمبر الجاري على مسرح محمد عبده أرينا بمنطقة البوليفارد.

ومن المنتظر أن يبدأ الحفل في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وتبدأ أسعار التذاكر من 403 ريال سعودي وحتى 1438 ريال بحسب الفئة كما هو موضح بالصور.

رابط حجز التذاكر

يتم حجز تذاكر حفل إليسا ووائل كفوري في بوليفارد سيتي من خلال موقع وي بوك المتخصص في بيع تذاكر موسم الرياض.

وبعد الدخول إلى الرابط السابق قم بالنقر على شراء التذاكر.

وفي الخطوة التي تليها عليك تسجيل الدخول قي الموقع بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

وبعد ذلك قم بتحديد التذاكر التي تريدها وتوجه للدفع لتأكيد الحجز بواسطة وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.