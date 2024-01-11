موعد ورابط حجز تذاكر حفل ألحان صلاح الشرنوبي بمشاركة أصالة ونانسي عجرم وراغب علامة على مسرح أبو بكر سالم 2024

تستعد المطربة الكبيرة أصالة للمشاركة في حفل ألحان صلاح الشرنوبي بجانب النجوم: راغب علامة، وائل جسار، أسماء المنور، نانسي عجرم، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد الحفل ورابط حجز التذاكر.

موعد حفل ألحان صلاح الشرنوبي

يقام الحفل يوم 18 يناير 2024 برعاية بنش مارك، وذلك على مسرح أبو بكر سالم بمنطقة بوليفارد سيتي بالرياض.

وينطلق الحفل في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتبدأ أسعار التذاكر من 100 ريال سعودي.

رابط حجز التذاكر

يمكن حجز تذاكر حفل ألحان صلاح الشرنوبي من خلال منصة webook.

وللحجز توجه للرابط السابق وانقر على احجز التذاكر.

وبعد ذلك قم بتسجيل الدخول في الموقع بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

وفي الخطوة التالية قم بتحديد نوع تذكرتك من على خريطة المسرح واضغط على التالي.

وأخيراً توجه للدفع من أجل تأكيد حجز تذاكر حفل ألحان صلاح الشرنوبي.