موعد ورابط حجز تذاكر “جزيرة الدمى” في بوليفارد وورلد 2024

استطاعت منطقة بوليفارد وورلد في جذب عدد كبير من الزوار في وقت قصير، وتضم منطقة بوليفارد وورلد عدد من مناطق الألعاب والتجارب المثيرة، كما وتعد تجربة “جزيرة الدمى” من أهم التجارب في بوليفارد وورلد، وفي السطور التالية سنتعرف متابعي موقع نجوم مصرية، على خطوات حجز التذاكر عبر موقع Webook.

انطلقت فعاليات تجربة “جزيرة الدمى ” في بوليفارد وورلد في الرياض، يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023، وتستقبل تجربة جزيرة الدمى الزوار يوميا من الساعة 04.00 مساء إلى الساعة 12.00 منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية، فيما وتبدأ سعر تذاكر الدخول من 92 ريال سعودي.

تجربة مرعبة في "جزيرة الدمى" داخل #بوليفارد_وورلد في منطقة المكسيك 🧟🔥👻

A terrifying experience awaits you at " "The Island of The Dolls" in Mexico zone at #BlvdWorld 🧟🔥👻

