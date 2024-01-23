موعد ورابط حجز تذاكر “جزيرة الدمى” في بوليفارد وورلد 2024

استطاعت منطقة بوليفارد وورلد في جذب عدد كبير من الزوار في وقت قصير، وتضم منطقة بوليفارد وورلد عدد من مناطق الألعاب والتجارب المثيرة، كما وتعد تجربة “جزيرة الدمى” من أهم التجارب في بوليفارد وورلد، وفي السطور التالية سنتعرف متابعي موقع نجوم مصرية، على خطوات حجز التذاكر عبر موقع Webook.

موعد دخول تجربة “جزيرة الدمى “

انطلقت فعاليات تجربة “جزيرة الدمى ” في بوليفارد وورلد في الرياض، يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023، وتستقبل تجربة جزيرة الدمى الزوار يوميا من الساعة 04.00 مساء إلى الساعة 12.00 منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية، فيما وتبدأ سعر تذاكر الدخول من 92 ريال سعودي.

تجربة مرعبة في "جزيرة الدمى" داخل #بوليفارد_وورلد في منطقة المكسيك 🧟🔥👻 A terrifying experience awaits you at " "The Island of The Dolls" in Mexico zone at #BlvdWorld 🧟🔥👻 احجزوا تذاكركم الآن 🎟

Book your tickets 🎟 https://t.co/0LMAT0o2aB #BigTime

#RiyadhSeason… pic.twitter.com/a9U5LmU2pi — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 18, 2024

رابط حجز تذاكر تجربة “جزيرة الدمى “

يتم حجز تذاكر تجربة “جزيرة الدمى ” عبر منصة Webook، عبر إتباع خطوات الحجز التالية.

1- قم بالدخول إلى منصة Webook.

2- قم بقراءة الشروط والأحكام الخاصة بالتجربة، ثم قم بالضغط على أيقونة “أحجز التذاكر “.

3- قم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم قم بتسجيل الدخول.

4- قم بتحديد عدد التذاكر المطلوبة ويوم الزيارة، ثم قم بالضغط على أيقونة “أختر التذاكر “.

5- قم بتسديد ثمن التذاكر بوسائل الدفع المتاحة على المنصة وطباعة التذاكر على الجوال للدخول بها للتجربة.