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موعد ورابط حجز تذاكر تجربة “مونوبولي” في بوليفارد وورلد 2024

عبدالله إبراهيم

تعد تجربة مونوبولي من آهم تجارب منطقة بوليفارد وورلد، حيث يمكنك لعبها والتحرك بنفسك حول اللوح العملاق، وإكمال خانات التحدي لشراء وتملك العقارات في منافسة حقيقية وممتعة مع أصدقائك، وفي السطور التالية سنتعرف متابعي موقع نجوم مصرية، على موعد دخول التجربة وخطوات حجز التذاكر بشكل إلكتروني.

موعد دخول تجربة “مونوبولي”

تستقبل تجربة “مونوبولي” الزوار يوميا في بوليفارد وورلد في الرياض، من الساعة 04.00 مساء إلى الساعة 12.00 منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما وتبدأ أسعار تذاكر الدخول من 95 ريال سعودي شامل تذكرة الدخول للبوليڤارد وورلد.

رابط حجز تجربة “مونوبولي “

يتم حجز تذاكر الدخول بشكل إلكتروني عبر موقع وي بوك، عبر إتباع الخطوات التالية.

• الخطوة الأولى قم بالدخول إلى موقع وي بوك.

• الخطوة الثانية قم بالضغط على القائمة، ثم قم بالضغط على أيقونة “بوليفارد وورلد “.

• الخطوة الثالثة قم بالضغط على أيقونة “أستكشف وأحجز”.

• الخطوة الرابعة قم بالضغط على أيقونة “أحجز”.

• الخطوة الخامسة قم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم قم بتسجيل الدخول.

• الخطوة الخامسة قم بتحديد عدد التذاكر ويوم الزيارة، ثم قم بالضغط على أيقونة “اختر التذاكر”.

• الخطوة السادسة قم بتسديد ثمن التذاكر بوسائل الدفع المتاحة على الموقع.

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عن الكاتب:
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عبدالله إبراهيم

• مصري الجنسية.
• حاصل على معهد نظم معلومات إدارية.
• خبرة 9 سنوات في مجال كتابة المحتوي والتسويق الإلكتروني.
• مهتم بكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا والتقنية.

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