موعد ورابط حجز تذاكر تجربة “مونوبولي” في بوليفارد وورلد 2024

تعد تجربة مونوبولي من آهم تجارب منطقة بوليفارد وورلد، حيث يمكنك لعبها والتحرك بنفسك حول اللوح العملاق، وإكمال خانات التحدي لشراء وتملك العقارات في منافسة حقيقية وممتعة مع أصدقائك، وفي السطور التالية سنتعرف متابعي موقع نجوم مصرية، على موعد دخول التجربة وخطوات حجز التذاكر بشكل إلكتروني.

تستقبل تجربة “مونوبولي” الزوار يوميا في بوليفارد وورلد في الرياض، من الساعة 04.00 مساء إلى الساعة 12.00 منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما وتبدأ أسعار تذاكر الدخول من 95 ريال سعودي شامل تذكرة الدخول للبوليڤارد وورلد.

متعة مالها مثيل مع تجربة مونوبولي الافتراضية على أرض الواقع في #بوليفارد_وورلد 🎲🔥

Unmatched fun with the life-sized virtual Monopoly experience at #BlvdWorld 🎲🔥

احجز تذكرتك الآن 👇

Book your ticket now 👇https://t.co/N9yBdbMr2X#BigTime#RiyadhSeason#برنامج_جودة_الحياة pic.twitter.com/xVTtSbkdPU

