موعد ورابط حجز تذاكر تجربة “باتل كارت” في آسيا الصغرى في جدة 2024

تعد تجربة باتل كارت في منطقة “آسيا الصغرى ” في جدة، هي أول تجربة سيارات سباق كارتنغ حقيقي في العالم، بمزيج من ألعاب الفيديو جيم والواقع المعزز، وفي السطور التالية سنتعرف متابعي موقع نجوم مصرية، على موعد الدخول وخطوات حجز التذاكر بشكل إلكتروني.

انطلقت فعاليات تجربة “باتل كارت” في منطقة “آسيا الصغرى ” في جدة، يوم الخميس 30 نوفمبر 2023، كما وسوف تستمر الفعاليات حتى يوم السبت الموافق 3 فبراير 2024، وتستقبل التجربة الزوار طوال أيام الأسبوع من الساعة 05.00 مساء إلى الساعة 12.00 منتصف الليل، فيما وتستقبل المنطقة الزوار في إجازة نهاية الأسبوع من الساعة 04.00 مساء إلى الساعة 01.00 بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية، فيما وتبدأ أسعار تذاكر الدخول من 120 ريال سعودي.

