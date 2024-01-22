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موعد ورابط حجز تذاكر بوليفارد وورلد عبر موقع Webook.Com

عبدالله إبراهيم

استطاعت منطقة بوليفارد وورلد في جذب عدد كبير من الزوار في وقت قصير، وتضم منطقة بوليفارد وورلد 14 دولة من حول العالم، وأكبر بحيرة صناعية في العالم وقوارب تنقلك مـن مدينة لمدينة بــ 11 محطة، ومناطق مخصصة للألعاب لعشاق الحماس والإثارة، وفي السطور التالية سنتعرف متابعي موقع نجوم مصرية، على موعد دخول منطقة بوليفارد وورلد وخطوات حجز التذاكر بشكل إلكتروني.

موعد دخول “بوليفارد وورلد” 2024

انطلقت فعاليات منطقة بوليفارد وورلد في الرياض، يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر 2023، كما وسوف تستمر الفعاليات حتى يوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024، فيما وتستقبل منطقة بوليفارد وورلد الزوار يوميا من الساعة 04.00 مساء إلى الساعة 01.00 بعد منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية.

سعر تذكرة فعاليات “بوليفارد وورلد”

تم تسعير تذاكر منطقة “بوليفارد وورلد” على موقع وي بوك، على النحو التالي:

• 58 ريال سعودي: تذكرة Weekend Entry.

• 29 ريال سعودي: تذكرة Weekday Entry.

• 109 ريال سعودي: تذكرة BLVD World Value Ticket.

• 218 ريال سعودي: تذكرة BLVD World Gold Ticket.

• 327 ريال سعودي: تذكرة BLVD World VIP Ticket.

• 520 ريال سعودي: تذكرة BLVD World Family Ticket.

رابط حجز تذاكر “بوليفارد وورلد”

أعلنت صفحة موسم الرياض عن خطوات حجز التذاكر، حيث يتم حجز التذاكر بشكل إلكتروني عبر منصة Webook، عبر إتباع الخطوات التالية.

• الخطوة الأولى قم بالدخول إلى موقع وي بوك.

• الخطوة الثانية قم بالضغط على القائمة ثم قم بعد ذلك بالضغط على أيقونة فعالية “بوليفارد وورلد “.

• الخطوة الثالثة قم بالضغط على أيقونة “أستكشف وأحجز”.

• الخطوة الرابعة قم بالضغط على أيقونة “حجز التذاكر ”

• الخطوة الخامسة قم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول.

• الخطوة السادسة قم بتحديد عدد التذاكر المطلوبة ويوم الزيارة.

• الخطوة السابعة قم بقراءة الشروط والأحكام، ثم قم بعملية الشراء عبر الموقع عن طريق وسائل الدفع المتاحة.

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عن الكاتب:
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عبدالله إبراهيم

• مصري الجنسية.
• حاصل على معهد نظم معلومات إدارية.
• خبرة 9 سنوات في مجال كتابة المحتوي والتسويق الإلكتروني.
• مهتم بكل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا والتقنية.

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