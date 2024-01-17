موعد ورابط حجز تذاكر باقة العودة للمدارس ضمن فعاليات آسيا الصغرى بجدة 2024

أعلنت منصة تكت مكس عن انطلاق باقة العودة للمدارس ضمن فعاليات آسيا الصغرى، والتي تشمل مجموعة كبيرة من الألعاب والتجارب، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد الفعاليات ورابط حجز التذاكر والأسعار.

باقة العودة للمدارس في آسيا الصغرى

انطلقت الفعالية في منطقة آسيا الصغرى بمدينة جدة يوم 16 يناير الجاري، وسوف تستمر حتى 27 يناير 2024.

ويتم استقبال الزوار من الساعة الخامسة مساءً بتوقيت السعودية وحتى الساعة 12:00 صباحاً طوال أيام الأسبوع.

وفي يومي الخميس والجمعة تفتح الأبواب من الساعة الرابعة مساءً وحتى الساعة الواحدة صباحاً.

وسعر تذكرة دخول فعاليات العودة للمدارس في آسيا الصغرى هو: 299 ريال، وتشمل التذكرة التالي:

دخول منطقة آسيا الصغرى.

جمب اب (ترمبولين).

تجربة الفيلة الأسيوية.

وجميع الألعاب ماعدى (ريفير رابد، فلوم رايد، سبوك، بنجي جمبنق، بق ويفز، تواكستريم، الباتل كارت.

رابط حجز التذاكر

يتم حجز تذاكر آسيا الصغرى بجدة“باقة العودة للمدارس” من خلال منصة تكت مكس.

وللحجز اذهب للموقع وانقر على احجز الآن.

وفي الخطوة التالية قم بتسجيل الدخول في الموقع بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

وبعد التسجيل سوف يتاح لك اختيار عدد التذاكر والوقت وتفعيل الحجز من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.