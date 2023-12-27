موعد ورابط حجز تذاكر الطائي والاتحاد في الجولة 19 من دوري روشن 2023

أعلن نادي الطائي السعودي عبر حسابه الرسمي في منصة x عن رابط حجز تذاكر مباراته ضد اتحاد جدة، والتي سوف تُقام ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن للمحترفين، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد المباراة وطريقة حجز التذاكر.

موعد مباراة الطائي والاتحاد

يستضيف ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة حائل أحداث المباراة، وذلك يوم السبت الموافق 30 ديسمبر الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويحتل فريق الاتحاد السعودي المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 28 نقطة؛ بينما يأتي فريق الطائي في المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة.

رابط حجز التذاكر

يتم حجز تذاكر مباراة الطائي والاتحاد من خلال منصة تكت مكس.

وللحجز، توجه إلى الرابط السابق وانقر على احجز الآن.

وفي الخطوة التالية قم بتسجيل الدخول في الموقع بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

وبعد ذلك قم باختيار التذاكر التي تريدها.

وأخيراً، قم بتأكيد حجز التذاكر من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.