موعد ورابط حجز تذاكر الحفل المشترك بين أصالة وأحلام على مسرح كوكاكولا أرينا دبي 2023

تلتقي النجمة أحلام مع صاحبة الصوت المميز أصالة نصري على مسرح كوكاكولا أرينا دبي، في السطور التالية سوف نتعرف على موعد الحفل ورابط حجز التذاكر.

موعد حفل أحلام وأصالة في دبي

ينطلق الحفل يوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 على مسرح كوكاكولا بمدينة دبي في الإمارات العربية المتحدة.

ويبدأ الحفل في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات وتفتح الأبواب عند الساعة الثامنة مساءً.

ومن المنتظر أن تقدم أصالة باقة من أروع أغانيها القديمة والحديثة، وهو نفس الأمر بالنسبة للمطربة الكبيرة أحلام.

وتبدأ أسعار تذاكر حفل أحلام وأصالة من 295 درهم إماراتي وحتى 5000 درهم على النحو الموضح بالصور.

حجز تذاكر الحفل

يتم حجز تذاكر حفل أحلام وأصالة من خلال موقع بلاتينيوم ليست المتخصص في حجز تذاكر فعاليات دبي.

وبعد الذهاب إلى رابط الحجز قم بالنقر على اختيار التذاكر.

وفي الخطوة التالية قم بتحديد مقعدك على خريطة المسرح وقم بالنقر على إضافة.

وبعد ذلك سوف تظهر لك كلمة الدفع مميزة باللون الأخضر قم بالنقر عليها.

وأخيرا قم بتسجيل الدخول من أجل تأكيد حجز التذاكر الخاصة بك.