موعد وخطوات حجز مسرحية “البنك سرقوا”من ضمن فعاليات سيتي ووك 2023

انطلقت فعاليات سيتي ووك النسخة الجديدة لعام 2023 بمزيد من الفعاليات المميزة، ومن ضمن تلك العروض مسرحية “البنك سرقوا” والتي تدور أحداثها في إطار كوميدي حول هروب أحد المجرمين الخطرين من السجن، ليخطط بعدها لسرقة أحد الأحجار الكريمة من البنك، وفي السطور القادمة سنتعرف متابعي موقع نجوم مصرية، على موعد وخطوات حجز تذاكر المسرحية بشكل إلكتروني.

موعد دخول مسرحية “البنك سرقوا” في سيتي ووك 2023

تنطلق أحداث “مسرحية البنك سرقوا” في سيتي ووك في جدة، يوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023، وتستمر العروض حتى يوم الإثنين الموافق 15 مايو 2023، ويبدأ العرض في تمام الساعة 09.00 مساء إلى الساعة 12.00 منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية، فيما وتم طرح تذاكر دخول المسرحية بسعر يبدأ من 120.00 ريال سعودي.

خطوات حجز تذاكر مسرحية “البنك سرقوا” عبر موقع تكت مكس

يتم حجز تذاكر المسرحية بشكل إلكتروني، عبر إتباع الخطوات التالية.

1- الخطوة الاولي قم بالدخول الي منصة تكت مكس (اضغط هنا)

2- الخطوة الثانية قم بالضغط على فعالية “البنك سرقوا”.

3- الخطوة الثالثة قم بقراءة الشروط والاحكام، ثم قم بالنقر علي “أحجز الآن”.

4- الخطوة الرابعة قم بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم قم بتسجيل الدخول.

5- الخطوة الخامسه قم بتحديد عدد التذاكر المطلوبة، وتسديد ثمن التذاكر بوسائل الدفع المتاحة.