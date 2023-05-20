موعد وخطوات حجز تذاكر مدينة الأبطال WWE في جدة

كشفت الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن افتتاح منطقة جديدة في موسم الرياض، حيث تعد مدينة الأبطال وجهة استثنائية متكاملة تمكّن محبي WWE من تجربة فعاليات مختلفة ضمن رياضتهم المفضلة، كما وتتضمن “مدينة الأبطال” فعاليات عدّة مثل التصوير مع نجوم WWE ومتجر WWE الحصري، وتجربة الحلبة الخاصة، ومسرح WWE وبرج الأبطال، وفي السطور التالية سنتعرف على موعد وخطوات حجز تذاكر الدخول بشكل إلكتروني.

موعد دخول مدينة الأبطال WWE

تنطلق فعاليات مدينة الأبطال في جده سوبر دوم، يوم الخميس الموافق 25 مايو 2023، وتستمر الفعاليات حتى يوم الجمعة 26 مايو 2023، وتستقبل منطقة الأبطال الزوار من الساعة 04.00 مساء إلى الساعة 12.00 منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية.

خطوات حجز تذاكر مدينة الأبطال WWE

يتم حجز التذاكر بشكل إلكتروني، عبر موقع تكت مكس، عبر إتباع الخطوات التالية.

1- قم بالدخول إلى موقع تكت مكس ( أضغط هنا ).

2- قم بالضغط على حجز تذاكر “مدينة الأبطال”.

3- قم بقراءة الشروط والأحكام، ثم قم بالضغط على أيقونة “أحجز الآن “

4- قم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول.

5- قم بتحديد عدد التذاكر المطلوبة، وتسديد قيمة التذاكر بوسائل الدفع المتاحة.

