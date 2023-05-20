موعد وخطوات حجز تذاكر حديقة حيوانات الرياض-الملز

تعتبر حديقة حيوانات الرياض من أهم الوجهات الترفيه في المملكة العربية السعودية، حيث تضم الحديقة العديد من أصناف الحيوانات، وتضم أكثر من 1300 حيوان من 190 فصيلة في 6 مناطق محمية، وفي السطور التالية سنتعرف على موعد الدخول وخطوات حجز التذاكر.

موعد دخول حديقة حيوان الرياض 2023

انطلقت فعاليات حديقة حيوانات الرياض يوم الخميس الموافق 12 يناير 2023، وتستمر الفعاليات حتى يوم السبت الموافق 17 يونيو 2023، وتستقبل الحديقة الزوار من الساعة 08.00 صباحا إلى الساعة 05.00 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

كم سعر تذاكر حديقة الحيوان بالرياض

أعلنت منصة تكت مكس عن سعر دخول حديقة الحيوانات في الرياض، على النحو التالي.

• سعر تذكرة الدخول للأطفال من سن (3-10) طوال أيام الأسبوع : 5 ريال سعودي.

• سعر تذكرة الدخول للأطفال من سن (3-10) إجازة نهاية الأسبوع : 5.75 ريال سعودي.

• سعر تذكرة الدخول للكبار طوال أيام الأسبوع: 11 ريال سعودي.

• سعر تذكرة الدخول للكبار إجازة نهاية الأسبوع: 11.50 ريال سعودي.

خطوات حجز تذاكر حديقة حيوانات الرياض

يتم حجز التذاكر بشكل إلكتروني، عبر موقع تكت مكس، عبر إتباع الخطوات التالية.

1- قم بالدخول إلى موقع تكت مكس ( أضغط هنا ).

2- قم بالضغط على حجز تذاكر “حديقة حيوانات الرياض “.

3- قم بقراءة الشروط والأحكام، ثم قم بالضغط على أيقونة “أحجز الآن ”

4- قم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول.

5- قم بتحديد عدد التذاكر المطلوبة، وتسديد قيمة التذاكر بوسائل الدفع المتاحة.