موعد وخطوات حجز تذاكر “بوليفارد رياض سيتي” 2023 فى الرياض

تستوحي بوليفارد رياض سيتي تصميمها من التايم سكوير في نيويورك بشاشات عملاقة، وبلمسة فريدة من نوعها تأخذكم إلى أجواء مميزة لا تنسى، كما تتزين زوايا البوليفارد وطرقها بنافورة راقصة وحدائق مذهلة، كما تضم مجموعة مميزة من المتاجر والمقاهي والمطاعم العالمية والمحليّة، وتحتضن بوليفارد رياض سيتي أكبر دار سينما في المملكة، وإليكم متابعي موقع نجوم مصرية كل التفاصيل اللأزمة لدخول المكان.

موعد دخول “بوليفارد رياض سيتي” في الرياض 2023

تفتح “بولفارد رياض سيتي” أبوابها للزوار من الساعة الرابعة مساء حتى الساعة الثانية صباحا، وتقع المنطقة في حي حطين 13516 في مدينة الرياض.

طريقة حجز تذاكر دخول “بوليفارد رياض سيتي” عبر موقع تكت مكس

يتم حجز تذاكر دخول بوليفارد رياض سيتي بشكل إلكتروني، عبر إتباع الخطوات التالية.

1- الخطوة الاولى قم بالدخول الي موقع تكت ميكس (اضغط هنا).

2- الخطوة الثانية قم بالضغط على فعالية ” بوليفارد رياض سيتي”.

3- الخطوة الثالثة قم بقراءة الشروط والأحكام ثم اضغط على أحجز الآن، اسفل الصفحه.

4- الخطوة الرابعة قم بكتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور، ثم قم بتسجيل الدخول للموقع.

5- الخطوة الخامسة: قم بتحديد عدد التذاكر المطلوبة، وتسديد ثمن التذاكر بوسائل الدفع المتاحة.