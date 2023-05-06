موعد نزول حساب المواطن لشهر مايو 2023 .. وما هي طريقة الاستعلام عن الأهلية

زادت نسبة البحث عن موعد نزول حساب المواطن وذلك من أجل الحصول على الدعم الشهري التي تقدمها الجهات المسؤولة داخل المملكة العربية السعودية لكل المستحقين من المواطنين، وذلك وفق شروط معينة يجب توافرها، الهدف من هذا البرنامج هو تحسين مستويات معيشة المواطنين السعوديين مع تقديم الدعم المالي لهم والمنح، لتغطية نفقات المعيشة الشهرية والإيجار والفواتير المختلفة بالتزامن مع ارتفاع الأسعار ومواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، وفي هذا المقال سوف نتعرف على موعد نزول دفعة حساب المواطن لشهر مايو 2023 وما هي خطوات التسجيل.

موعد إيداع دفعة حساب المواطن

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن موعد إيداع الدفعات ثابت من كل شهر ميلادي وهو يوم 10، ولكن في حالة تصادفه مع أحد العطلات الرسمية داخل المملكة، إذا تصادف يوم الجمعة يصرف يوم الخميس، أما في حالة تصادفه يوم السبت يصرف يوم الأحد، ومن المقرر أن يتم صرف الدعم هذا الشهر يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر مايو 2023 ، الموافق 20 من شهر شوال 1444 هجريًا.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

يمكن التسجيل في برنامج حساب المواطن من خلال اتباع عدد من خطوات السهلة وهي كالآتي:

أولاً الدخول إلى موقع حساب المواطن.

كتابة كافة البيانات والمعلومات الشخصية المطلوبة منها رقم الهاتف.

بعد عدة ثواني تصل رسالة على الهاتف تشتمل على كلمة مرور مؤقتة، يجب كتابتها في الخانة المطلوبة، من أجل إتمام التسجيل.

الآن يجب تغيير كلمة المرور، واستكمال كافة البيانات المطلوبة.

وأخيرًا رفع المستندات والوثائق الرسمية المطلوبة.

مراجعة كافة البيانات قبل الضغط على كلمة سجل.

كيفية الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

بعد تمام التسجيل والانتظار الفترة المطلوبة، يمكن الاستعلام بشكل إلكتروني لمعرفة النتيجة من خلال تطبيق الآتي:

الدخول على موقع حساب المواطن.

من ثم اختيار حساب المستفيد.

كتابة الاسم وكلمة المرور.

من ثم الضغط على كلمة تسجيل.

بعد ذلك يجب الضغط على أيقونة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن.

إدخال كافة البيانات المطلوبة.

الآن يجب الضغط على أيقونة الاستعلام.

وبعد عدة ثواني تظهر كافة التفاصيل المطلوبة.

شروط الأهلية المستحقة لحساب المواطن

هناك عدد من الشروط الواجب توافرها من أجل ضمان الأهلية، وهي كالآتي:

يجب على المتقدم أن يكون مواطن سعودي الجنسية.

ضرورة أن لا يمتلك المواطن أي من الأراضي أو الممتلكات الثمينة.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

توافر حساب مصرفي للمواطن في أي من بنوك المملكة.

خلو سجل المواطن من أي جرائم سابقة أم قضايا.

تقديم كافة البيانات والوثائق والمستندات المستحقة والتي تثبت الحالة الاجتماعية.

الفئات المستهدفة من برنامج حساب المواطن