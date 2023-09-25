موعد نزول الدعم السكني بنك الراجحي لشهر سبتمبر وما هو سبب التأخير

تعلن منصة سكني في كل شهر عن موعد نزول الدعم السكني بنك الراجحي وإيداعه في جميع البنوك، حيث يتم تحديد الموعد الشهري بناءً على الخطط والبرامج التي يتم تنفيذها من قبل وزارة الإسكان السعودية، وقد جرت العادة على صرف الدعم في يوم 24 من كل شهر ميلادي، وفي بعض الأحيان يحدث تأجيل نتيجة تعارض موعد الصرف مع العطلات الرسمية، والجدير بالذكر أن الدعم السكني يتم صرفه للأسر المحتاجة والتي تستحقه وفقًا للشروط والضوابط المحددة، ويتم تحديد قيمة الدعم بناءً على الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة وبناء على بحث الطلب المقدم من قبلها مسبقا عبر المنصة.

الدعم السكني بنك الراجحي

موعد نزول الدعم السكني بنك الراجحي

وتشير التقارير الرسمية إلى أن الدعم السكني يتم صرفه بشكل دوري ومنتظم في يوم 24 من كل شهر ميلادي، وقد تم تحديد الموعد بناءً على الجدول الزمني الخاص بالوزارة، كما يتم إعلان المواعيد المحددة عادة عبر وسائل الإعلام المختلفة، مثل المواقع الرسمية لمنصة سكني عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية.

وقد أعلنت منصة سكني أنه نظرا لتعارص موعد الصرف مع عطلة اليوم الوطني السعودي، فإنه يتم إيداع الدعم في الحسابات تباعا منذ منتصف ليل يوم أمس الأحد وحتى اليوم الإثنين.

انا بعد مانزلي الراجحي — محمد (@msxx9099) September 25, 2023

الاستعلام عن الدعم السكني

تقدم وزارة الإسكان السعودية خدمة الاستعلام عن إيداع دعم سكني، حيث يمكن للمواطنين الاستفسار عن موعد صرف الدعم والتأكد من صحة بياناتهم وتحديثها إذا لزم الأمر، وتتيح هذه الخدمة للمواطنين التواصل مع وزارة الإسكان بكل سهولة ويسر، فقط عبر الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة واتباع الخطوات كما يلي