موعد مباراة الهلال والوحدة في الجولة 17 من دوري روشن 2023 وترتيب الفريقين ورابط حجز التذاكر

يستعد فريق الهلال السعودي لخوض آخر مباراة له في الدور الأول من منافسات دوري روشن، وذلك عندما يواجه فريق الوحدة، والذي يواجه طموح المتصدر في تعزيز الصدارة برغبة جامحة في تحقيق الفوز الأول على الزعيم منذ بداية الدوري. في السطور التالية سوف نتعرف على موعد المباراة ورابط حجز التذاكر.

موعد المباراة

تقام المباراة يوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري، ويستضيف اللقاء ملعب الأمير فيصل بن فهد بمدينة الرياض.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ترتيب الهلال والوحدة

يحتل فريق الوحدة المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، ويأتي فريق الهلال في صدارة الترتيب برصيد 44 نقطة بسجل خالي من الهزائم.

وفي الجولة الماضية تفوق الوحدة على فريق الأخدود بنتيجة 2-0، بينما فاز نادي الهلال على الطائي بنتيجة 2-1.

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رابط حجز تذاكر الهلال والوحدة

يتم حجز تذاكر المباراة من خلال منصة بلو ستور، والتي أعلنت عن رابط الحجز عبر حسابها الرسمي في منصة x.

وللحجز توجه مباشرة إلى تطبيق بلو ستور.

وبعد التسجيل بحسابك في التطبيق قم بتحديد التذاكر التي تريدها.

وأخيراً قم بتأكيد الحجز من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.