موعد عيد الأضحى المبارك كما حدده مركز الفلك الدولي لهذا العام 2023

لدى المسلمين عيدين وبعد انتهاء عيد الفطر بفترة تبدأ النقاشات حول موعد عيد الأضحى الذي يتم تحديده من هلال شهر ذي الحجة في شهر الحج الذي يذهب به الحجاج ويقومون بقضاء عيد الفطر في الحج، وقد أعلن مركز الفلك الدولي موعد عيد الفطر ويوم عرفة ومواعيد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة التي يفضلها الله سبحانه وتعالى وخاصًة يوم عرفة.

موعد عيد الأضحى

يقوم مركز الفلك الدولي بالعديد من البحوث والمحاولات لرؤية هلال شهر ذي الحجة لتحديد موعد عيد الفطر الذي يكون في اليوم العاشر من ذي الحجة ويتم تحديده بمجرد بدء هذا الشهر والذي ينتظره المسلمون لكي يستغلونه في العبادة الصادقة، حيث كرم الله العشر الأوائل من ذي الحجة وجعل فيهم يوم عرفة الذي له فضل كبير وتم تحديد العيد وفقًا لما يلي:

يبدأ شهر ذي الحجة يوم 19 يونيو.

يتم بدء صيام العشر من ذي الحجة في 1 ذي الحجة.

يستمر الصيام ليوم الوقفة يوم عرفة الموافق 27 يونيو والتاسع من ذي الحجة.

يكون عيد الأضحى يوم 28 يونيو الموافق يوم الأربعاء.

يوم عرفة 2023 – 1444

يوم عرفة هو اليوم المفضل لجميع المسلمين هو يوم وقفة العيد وله فضل كبير على المسلمين وفيه يتم الصيام والإكثار من الصلاة والذكر والدعاء فهو يوم تقبل فيه الأدعية وتمحى فيه الذنوب، يكون هذا اليوم موافقًا ليوم 9 من ذي الحجة الموافق يوم الثلاثاء 27 من يونيو ويليه عيد الأضحى المبارك ويكون يوم عرفة مميز لدى المسلمين لأنه:

اليوم الذي تم به إكمال الدين لقول رسول الله فيه (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)

أقسم به الله في سورة البروج(شاهد ومشهود) فهو اليوم المشهود.

الصيام به يكفر سنتين من الذنوب.

أحد الأيام المعلومات.

مركز الفلك الدولي

مركز الفلك الدولي السعودي يوجد في مدينة أبو ظبي يعمل على تقديم الكثير من المعلومات الفلكية وتأكيدها لجميع العلماء والباحثين، يقدم الكثير من الخدمات ويهتم بعدة أنشطة منها المشروع الإسلامي لرصد الأهلية ومراقبة سقوط الأقمار الصناعية كما يبث مواعيد الصلاة والصيام وتواريخ الشهور ويهدف إلى الكثير من الأشياء منها: