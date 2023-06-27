موعد عرض ستاند اب كوميدي “الليلة الكبيرة” ورابط حجز التذاكر

يستعد مسرح محمد العلي في مدينة الرياض إلى استضافة ستاند اب كوميدي الليلة الكبيرة، من تقديم مجموعة مميزة من نجوم الكوميديا أبرزهم: أوس النفيعي، أنس سفيان، كريم، براون، رضوان الريمي، هاشم هوساوي. في السطور التالية سوف نتعرف على موعد الحفل ورابط حجز التذاكر.

ستاند اب كوميدي عنوانه الضحك والمتعة

كل جمهور الرياض على موعد مع ليلة كوميدية يقدمها كوميدي بود بالرياض، تشمل ساعتين من الضحك والمتعة من خلال عرض ستاند اب كوميدي مميز وخفيف الظل.

وينطلق العرض يوم الجمعة المقبل الموافق 30 يونيو 2023، ويتم العرض أيضا يوم السبت 1 يوليو، في تمام الساعة 8.45 في مدينة الرياض بوليفارد سيتي على مسرح محمد العلي.

رابط حجز التذاكر

يمكن الحجز من خلال موقع تكت مكس الخاص بحجز تذاكر فعاليات الرياض.

بعد الدخول إلى الموقع قم بالنقر على احجز الآن.

سوف يطلب منك في الخطوة التالية تسجيل الدخول بالبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

بعد ذلك عليك تحديد عدد التذاكر التي تريدها.

وأخيرا قم بتفعيل شراء التذاكر من خلال وسيلة الدفع الإلكتروني الخاصة بك.

ويرجى العلم أن أسعار تذاكر عرض ستاند اب كوميدي الليلة الكبيرة تبدأ من 145 ريال وحتى 350 ريال سعودي بحسب الفئة التي سوف تختارها.