موعد ظهور نتائج الطلاب برقم الهوية 1445 الفصل الدراسي الأول على نظام نور

بدأت الاختبارات النهائية التحريرية للفصل الدراسي الأول اليوم الأحد وتستمر حتى الخميس المقبل ويحصل بعدها الطلاب على الإجازة النهائية، وقد أعلنت الإدارات التعليمية المختلفة بالمملكة عن موعد الإعلان عن النتائج عبر منصة نور الإلكترونية، تعرف على الموعد وبعض التفاصيل حول التقويم الدراسي 1445.

موعد ظهور نتائج الطلاب برقم الهوية 1445

متى تظهر نتائج الاختبارات للفصل الدراسي الأول؟

يمكن للطلاب في سنوات النقل بالمراحل الثلاثة الحصول على نتائجهم بعد الانتهاء من جميع الاختبارات؛ حيث أعلنت الوزارة عن موعد ظهور النتائج وهو يوم الخميس الموافق السادس عشر من نوفمبر 2023 على منصة نور.

وكانت وزارة التعليم قد أكدت على الطلاب بضرورة تغيير كلمة المرور وبعض البيانات على حساباتهم في نظام نور لمنع اختراق الحساب من قِبل أشخاص آخرين والاطلاع على النتائج بعد ظهورها.

موعد إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول

تبدأ إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول مع نهاية يوم الخميس 13 من نوفمبر وتستمر لمدة عشرة أيام؛ حيث يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السادس والعشرين من نفس الشهر بحسب ما تم الإعلان عنه في التقويم الدراسي الذي وضعته الوزارة مع بداية العام الدراسي.

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تقويم الفصل الدراسي الثاني 1445

استمر العمل في المدارس هذا العام بنظام الفصول الثلاثة، ووضعت الوزارة التقويم الدراسي لجميع الفصول، وبالنسبة للترم الثاني فإن الخطة الزمنية الخاصة به تأتي على النحو التالي: