موعد طرح تذاكر حفل أحمد سعد ومحمد فؤاد ضمن حفلات جدة 1444 هـ

تستمر فعاليات جَدَّة بتقديم أجمل الحفلات هذا العام، حيث أعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة عن إقامة حفل مميز ضمن فعاليات موسم جَدَّة في شهر مايو يجمع بين النجمين أحمد سعد ومحمد فؤاد في جَدَّة، وستقام الحفلة في مسرح بنش مارك يوم الخميس 25 مايو، ومن المنتظر أن يتم طرح تذاكر الحفل عبر منصة عيشها يوم 3 مايو في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت السُّعُودية.

حفلة مميزة مع الفنان أحمد سعد و الفنان محمد فؤاد على مسرح بنش مارك ضمن تقويم فعاليات جدة ⁩🤩❤️ 🗓️ 25 مايو تطرح التذاكر يوم 3 مايو الساعة 8:00 مساءً pic.twitter.com/qNepp8LT9i — الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) April 29, 2023

حفل أحمد سعد ومحمد فؤاد في السُّعُودية

ستقام حفلة غنائية مليئة بالمشاعر والألحان الممتعة يقدمها النجمان محمد فؤاد وأحمد سعد، ليلة واحدة تجمع الأصوات الأقوى على مسرح بنش مارك – طريق الملك عبد العزيز بتاريخ 25 مايو ضمن فعاليات والحفلات المستمرة في السُّعُودية ومنطقة جَدَّة بالتحديد ضمن موسم الحفلات الرائع.

رابط حجز تذاكر حفل أحمد سعد ومحمد فؤاد في موسم جَدَّة

من المقرر أن يتم طرح تذاكر حفل أحمد سعد ومحمد فؤاد خلال الساعات القادمة عبر المنصات المعتمدة لدى الهيئة العامة للترفيه في السُّعُودية، ويمكنك عزيزي الحجز بواسطة التالي :-

من ناحية أخرى يتعاون الفنان أحمد سعد مع المستشار تركي آل الشيخ في عمل غنائي جديد يعمل أسم فوق وأتعلم، ومن المقرر أن يتم إصدار الأغنية خلال الفترة القادمة، الأغنية من كلمات المستشار ترك آل شيخ ومن ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد طارق يحي وإسماعيل نصرت.