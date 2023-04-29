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موعد طرح تذاكر حفل أحمد سعد ومحمد فؤاد ضمن حفلات جدة 1444 هـ

ندى أحمد محمد

تستمر فعاليات جَدَّة بتقديم أجمل الحفلات هذا العام، حيث أعلنت الهيئة العامة للترفيه في المملكة عن إقامة حفل مميز ضمن فعاليات موسم جَدَّة في شهر مايو يجمع بين النجمين أحمد سعد ومحمد فؤاد في جَدَّة، وستقام الحفلة في مسرح بنش مارك يوم الخميس 25 مايو، ومن المنتظر أن يتم طرح تذاكر الحفل عبر منصة عيشها يوم 3 مايو في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت السُّعُودية.

موعد طرح تذاكر حفل أحمد سعد ومحمد فؤاد ضمن حفلات جدة 1444 هـ
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حفل أحمد سعد ومحمد فؤاد في السُّعُودية

ستقام حفلة غنائية مليئة بالمشاعر والألحان الممتعة يقدمها النجمان محمد فؤاد وأحمد سعد، ليلة واحدة تجمع الأصوات الأقوى على مسرح بنش مارك – طريق الملك عبد العزيز بتاريخ 25 مايو ضمن فعاليات والحفلات المستمرة في السُّعُودية ومنطقة جَدَّة بالتحديد ضمن موسم الحفلات الرائع.

حفل أحمد سعد ومحمد فؤاد في السُّعُودية
حفل أحمد سعد ومحمد فؤاد في السُّعُودية

رابط حجز تذاكر حفل أحمد سعد ومحمد فؤاد في موسم جَدَّة

من المقرر أن يتم طرح تذاكر حفل أحمد سعد ومحمد فؤاد خلال الساعات القادمة عبر المنصات المعتمدة لدى الهيئة العامة للترفيه في السُّعُودية، ويمكنك عزيزي الحجز بواسطة التالي :-

من ناحية أخرى يتعاون الفنان أحمد سعد مع المستشار تركي آل الشيخ في عمل غنائي جديد يعمل أسم فوق وأتعلم، ومن المقرر أن يتم إصدار الأغنية خلال الفترة القادمة، الأغنية من كلمات المستشار ترك آل شيخ ومن ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد طارق يحي وإسماعيل نصرت.

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ندى أحمد محمد

كاتبة ومدونة، أحب القراءة والسفر و السيارات mercedes, BMW وكتابة أسعار الذهب وأحب العمل في مجال الفوركس وتداول العملات

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