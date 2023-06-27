موعد صلاة عيد الاضحى في مكة المكرمة 1444

تُعتبر صلاة العيد من أهم وأبرز الصلوات التي أوصانا بها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث يرغب الكثيرين في الذهاب إلى المساجد لكي يؤدونها استعدادًا لنحر الأضاحي بعد الصلاة حيث تسعى الحكومة السعودية في توفير شتى الأمور والخدمات للجميع تسهيلاً عليهم الوقت والجهد، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

صلاة عيد الأضحى

تبدأ صلاة عيد الأضحى بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة وتختلف من مدينة لآخرى ولكن بالنسبة لبدء الصلاة في مدينة مكة المكرمة ستكون في تمام الساعة 5.56 صباحًا لكي يستعد المواطنين والمقيمين للصلاة، ونوهت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية إلى إقامة الصلاة في كافة المساجد ماعدا التي تتواجد بجانب مصليات العيد نظرًا لعدم الإقبال عليها.