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موعد صلاة عيد الاضحى في جدة 2023 – 1444

نجوى جابر

بدأ البحث من قبل المواطنين والمواطنين المتواجدين داخل أراضي المملكة العربية السعودية حول موعد صلاة العيد غدًا في مختلف المدن، حيث يرغبون في الاستعداد لها بشكل كامل لكي يستعدون بعد ذلك لنحر الأضاحي بعد الإنتهاء من صلاة عيد الأضحى، فهي من الصلوات المهمة التي يسعى لها الجميع، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل.

موعد صلاة عيد الاضحى في جدة

صلاة العيد

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تختلف صلاة عيد الأضحى من مدينة لآخرى حيث أعلنت وزارة الشؤوم الإسلامية أنها تبدأ بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة كما نوهت إلى إقامة الصلاة في كافة المساجد ولكن بإستثناء المتواجدة بجانب المصليات الخاصة بإقامة صلاة العيد، ولكن بالنسبة لموعد الصلاة في مدينة جدة فسوف تبدأ في تمام الساعة 5.55 صباحًا وتنتهي بعد الصلاة ويتم إلقاء خُطبة قصيرة عن فضل العيد.

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نجوى جابر

كاتبة ومحررة منذ أكثر من 7 سنوات في تقديم المحتوى الخبري، وعملت بالعديد من الصحف الإخبارية

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