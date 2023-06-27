موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية لجميع المحافظات 2023 – 1444

توقيت صلاة العيد من أكثر الأمور الرائجة في الوقت الحالي رغبةً في معرفة الموعد المُحدد لبدء الصلاة لكي يستعدون المواطنين والمقيمين أيضًا للتوجه إلى المساجد التي ستقام بها صلاة العيد في المحافظة التابعة لها الفرد، حيث أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن المساجد التي ستقام بها صلاة عيد الأضحى في مختلف مدن المملكة.

توقيت الصلاة

تختلف صلاة العيد من مدينة لآخرى ولكن بدقائق بسيطة ولكن يتساءل كافة الأشخاص المتواجدين حول المملكة عن مواعيد الصلاة وجاءت على النحو التالي وهي:

تبدأ صلاة العيد في مكة المكرمة في تمام الساعة 5.56 صباحًا.

صلاة العيد في المدينة المنورة الساعة 5:50 صباحًا.

تبدأ الصلاة في الرياض في تمام الساعة 5:21 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى في جدة تبدأ الساعة 5.55 صباحًا.

تبوك تبدأ الصلاة أبها في تمام الساعة 5:51 صباحًا.

صلاة العيد في جازان تبدأ في تمام الساعة 5.54صباحًا.

وزارة الشؤون الإسلامية

أعلنت عن إقامة صلاة عيد الأضحى في كافة المساجد ولكن ما عدا الجوامع المتواجدة بجانب مصليات العيد والتي لا يقصدها المصلون في بعض المراكز والمدن لاكتفائهم بمصليات العيد وستكون إقامة الصلاة بعد الشروق بربع ساعة.