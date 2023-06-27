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موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية لجميع المحافظات 2023 – 1444

نجوى جابر

توقيت صلاة العيد من أكثر الأمور الرائجة في الوقت الحالي رغبةً في معرفة الموعد المُحدد لبدء الصلاة لكي يستعدون المواطنين والمقيمين أيضًا للتوجه إلى المساجد التي ستقام بها صلاة العيد في المحافظة التابعة لها الفرد، حيث أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن المساجد التي ستقام بها صلاة عيد الأضحى في مختلف مدن المملكة.

موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية

توقيت الصلاة

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تختلف صلاة العيد من مدينة لآخرى ولكن بدقائق بسيطة ولكن يتساءل كافة الأشخاص المتواجدين حول المملكة عن مواعيد الصلاة وجاءت على النحو التالي وهي:

  • تبدأ صلاة العيد في مكة المكرمة في تمام الساعة 5.56 صباحًا.
  • صلاة العيد في المدينة المنورة الساعة 5:50 صباحًا.
  • تبدأ الصلاة في الرياض في تمام الساعة 5:21 صباحًا.
  • صلاة عيد الأضحى في جدة تبدأ الساعة 5.55 صباحًا.
  • تبوك تبدأ الصلاة أبها في تمام الساعة 5:51 صباحًا.
  • صلاة العيد في جازان تبدأ في تمام الساعة 5.54صباحًا.

- صورة 1 - موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية لجميع المحافظات 2023 – 1444

موعد صلاة عيد الاضحى في السعودية

وزارة الشؤون الإسلامية

أعلنت عن إقامة صلاة عيد الأضحى في كافة المساجد ولكن ما عدا الجوامع المتواجدة بجانب مصليات العيد والتي لا يقصدها المصلون في بعض المراكز والمدن لاكتفائهم بمصليات العيد وستكون إقامة الصلاة بعد الشروق بربع ساعة.

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نجوى جابر

كاتبة ومحررة منذ أكثر من 7 سنوات في تقديم المحتوى الخبري، وعملت بالعديد من الصحف الإخبارية

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