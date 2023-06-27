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موعد صلاة عيد الاضحى في الرياض 1444

نجوى جابر

تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى تبدأ الكثير من التساؤلات حول مواعيد الصلاة في كل منطقة حول المملكة العربية السعودية، كما يبحث الأشخاص عن المسالخ وأماكن بيع المواشي لكي يقومون بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لها حيث تسعى المملكة في توفير شتى الخدمات وقامت بالجهات المسؤولة بمنح نصائح وإرشادات لكي يتمكن الأشخاص من شراء الأضاحي ذات الصحة الجيدة والابتعاد عن غش التجار.

موعد صلاة عيد الاضحى في الرياض

عيد الأضحى المبارك

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تزامنًا مع موعد عيد الأضحى يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو لعام 2023 بدأ البحث من قبل المواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية عن الموعد المُقرر لصلاة العيد في مدينة الرياض وستكون في تمام الساعة 5:21 صباحًا حيث ستتم التكبيرات مع تكبيرة الإحرام ثم قراءة السور وسنتهتي الصلاة وبعد ذلك تبدأ خطبة العيد.

- صورة 1 - موعد صلاة عيد الاضحى في الرياض 1444

- صورة 2 - موعد صلاة عيد الاضحى في الرياض 1444

وقت الصلاة في مكة المكرمة

ستكون الصلاة أيضًا في تمام الساعة 6:09 صباحًا بتوقيت المملكة أي بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة، حيث تم الإعلان عن أن الصلاة ستؤدى في كافة المساجد والمصليات ولكن باستثناء الجوامع المجاورة لمصليات الأعياد والتي لا تكون مقصد للمصلين في بعض المناطق.

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نجوى جابر

كاتبة ومحررة منذ أكثر من 7 سنوات في تقديم المحتوى الخبري، وعملت بالعديد من الصحف الإخبارية

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