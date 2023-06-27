موعد صلاة عيد الاضحى في الرياض 1444

تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى تبدأ الكثير من التساؤلات حول مواعيد الصلاة في كل منطقة حول المملكة العربية السعودية، كما يبحث الأشخاص عن المسالخ وأماكن بيع المواشي لكي يقومون بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لها حيث تسعى المملكة في توفير شتى الخدمات وقامت بالجهات المسؤولة بمنح نصائح وإرشادات لكي يتمكن الأشخاص من شراء الأضاحي ذات الصحة الجيدة والابتعاد عن غش التجار.

عيد الأضحى المبارك

تزامنًا مع موعد عيد الأضحى يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو لعام 2023 بدأ البحث من قبل المواطنين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودية عن الموعد المُقرر لصلاة العيد في مدينة الرياض وستكون في تمام الساعة 5:21 صباحًا حيث ستتم التكبيرات مع تكبيرة الإحرام ثم قراءة السور وسنتهتي الصلاة وبعد ذلك تبدأ خطبة العيد.

وقت الصلاة في مكة المكرمة

ستكون الصلاة أيضًا في تمام الساعة 6:09 صباحًا بتوقيت المملكة أي بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة، حيث تم الإعلان عن أن الصلاة ستؤدى في كافة المساجد والمصليات ولكن باستثناء الجوامع المجاورة لمصليات الأعياد والتي لا تكون مقصد للمصلين في بعض المناطق.