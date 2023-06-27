موعد صلاة عيد الأضحى في قطر 1444

بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يحتفل المسلمون في قطر وفي جميع أنحاء العالم بفرحة وسرور، تعتبر صلاة عيد الأضحى واحدة من الشعائر الدينية الهامة التي تتميز بها هذه المناسبة المباركة، تعقد صلاة عيد الأضحى في مساجد قطر المختلفة وفي المصليات المفتوحة، حيث يجتمع المسلمون لأداء هذه الصلاة الجماعية يرتدي الأشخاص أفضل ملابسهم ويتزينون بطيب العطور، مما يعكس الفرحة والبهجة التي تعم البلاد في هذا اليوم المميز، تبدأ صلاة عيد الأضحى بخطبة قصيرة يلقيها الإمام أو الخطيب، يتحدث فيها عن أهمية العيد ومعانيه الدينية والاجتماعية بعد الخطبة، يقوم المصلون بأداء صلاة الجماعة، التي تتضمن ركعتين وتسبيح وتكبيرات خاصة بعيد الأضحى، تكون الصلاة مفعمة بالروحانية والتأمل والتضرع إلى الله.

صلاة العيد قطر

قطر من ضمن الدول التي رأت هلال شهر ذي الحجة ليلة 19 من شهر يونيو الجاري وهي توافق في ذلك غالبية الدول العربية والإسلامية، وعليه فإن عيد الأضحى في قطر سيكون يوم غد الأربعاء 28 يونيو وستقام صلاة العيد في المصليات والأماكن المعلن عنها من طرف وزارة الأوقاف، وستكون في تمام الساعة 5:13 صباحا.

بعض المظاهر يوم العيد

بعد الصلاة، يتبادل المسلمون التهاني والتبريكات، حيث يقومون بتبادل الحضنات والأماني الطيبة والدعوات لبعضهم البعض تنتشر الفرحة في أرجاء البلاد، وتملأ الأسر والأصدقاء بالمحبة والسعادة، بعد صلاة عيد الأضحى، يحتفل المسلمون في قطر بعيد الأضحى بتناول وجبة خاصة وشهية، تتضمن طبق اللحم المشوي والمأكولات الشهية الأخرى ويتم توزيع اللحم على الأهل والجيران والمحتاجين، تعبيرًا عن التكافل والتراحم الاجتماعي في هذا الوقت المبارك، بهذه الطريقة، تتجلى روح التسامح والمحبة والعطاء في عيد الأضحى واحتفالاته في قطر، تعتبر هذه المناسبة فرصة لتعزيز الروابط الاجتماعية وتعميق العلاقات الأسرية والاجتماعية، وتعكس قيم الإسلام السمحة والتراث القطري الغني، في ختامه، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات للمسلمين في قطر وفي جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وأدعو الله أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات، وأن يجعل هذا العيد فرصة للسلام والسعادة والتآخي بين الناس وكل عام وأنتم بخير.